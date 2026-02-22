Balades botaniques et poétiques avec la Brigade Poétique Bibliothèque Saint-Georges-le-Gaultier

Balades botaniques et poétiques avec la Brigade Poétique

Bibliothèque 4 Rue du Commerce Saint-Georges-le-Gaultier Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre du Printemps des Poètes, autour du thème Liberté, force vive .

À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !

Le samedi 21 mars après-midi, rendez-vous à la bibliothèque de Saint-Georges-le-Gaultier pour deux balades botaniques et poétiques avec Flora Delalande. Les plantes sauvages comestibles et médicinales sont partout. Elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons… et ont le pouvoir de nous soigner. En plus, elles poussent toutes seules… Il est temps d’aller à leur rencontre ! La balade sera ponctuée de moments poétiques. Il s’agira non seulement de dire des poèmes aux promeneurs mais aussi de créer des ambiances poétiques, dans le cocon d’un saule pleureur, assis sur les branches basses d’un grand cèdre, les yeux dans les nuages… L’après-midi se clôturera avec un apéro poésie à partir de 18h avec la Brigade poétique.

Départs 15h et 16h30 de la bibliothèques. Durée environ 1h. Places limitées.

Animation gratuite, réservation possible au 06 52 01 73 93. .

Bibliothèque 4 Rue du Commerce Saint-Georges-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 01 73 93 com.festivals@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, on the theme of Liberté, force vive .

L’événement Balades botaniques et poétiques avec la Brigade Poétique Saint-Georges-le-Gaultier a été mis à jour le 2026-02-20 par OT des Alpes Mancelles