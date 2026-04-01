Balades climatiques par la Maison des Minéraux

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Site Morgat (crozon)

Et si les roches pouvaient parler ? Entre fossiles tropicaux et témoins de glaciations, découvrez comment les paysages porte les marques de climats passés… et ce qu’il dit de l’avenir !

2h00

15€ personnes

A partir de 14 ans .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English : Balades climatiques par la Maison des Minéraux

L’événement Balades climatiques par la Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime