BALADES COMMENTÉES AU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis

Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis Lozère

Au château de Roquedols et selon vos envies Balade nature (15 et 17h30), mobilisez vos sens et votre imaginaire grâce à des outils ludiques pour découvrir les habitants de Roquedols. Visite du château (16h et 17h30) De l’Histoire, du patrimoine, des histoires locales avec Philippe Chambon, historien passionné et enfant du pays. Réservation obligatoire.

Au château de Roquedols et selon vos envies :

– Balade nature (15 et 17h30) mobilisez vos sens et votre imaginaire grâce à des outils ludiques pour découvrir les habitants de Roquedols. Julie, agent du Parc national des Cévennes, vous donne rendez-vous devant le perron du château.

– Visite du château (16h et 17h30) De l’Histoire, du patrimoine, des histoires locales, … Philippe Chambon, historien passionné et enfant du pays, vous donne rendez-vous devant le perron du château.

Réservation obligatoire.

A suivre, buvette (sans restauration) et tombola dès 18h30 puis projection en plein air du court métrage Doline et du film Partir un jour. .

Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

English :

At Roquedols castle and according to your desires: Nature walks (3pm and 5:30pm): use your senses and imagination to discover the inhabitants of Roquedols. Visit the château (4pm and 5:30pm): History, heritage and local stories with Philippe Chambon, a passionate historian and local boy. Reservations required.

German :

Im Schloss von Roquedols und nach Lust und Laune Naturwanderung (15 und 17:30 Uhr): Mobilisieren Sie Ihre Sinne und Ihre Vorstellungskraft mithilfe von spielerischen Hilfsmitteln, um die Bewohner von Roquedols zu entdecken. Besichtigung des Schlosses (16 und 17.30 Uhr): Geschichte, Kulturerbe, lokale Geschichten mit Philippe Chambon, einem leidenschaftlichen Historiker und Kind des Landes. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Al Castello di Roquedols e secondo i vostri desideri: Passeggiate nella natura (ore 15.00 e 17.30): usate i sensi e l’immaginazione per scoprire gli abitanti di Roquedols. Visita del castello (ore 16.00 e 17.30): Storia, patrimonio e storie locali con Philippe Chambon, appassionato storico e ragazzo del luogo. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

En el Château de Roquedols y según sus deseos: Paseos por la naturaleza (15:00 y 17:30 h): utilice sus sentidos y su imaginación para descubrir a los habitantes de Roquedols. Visita del castillo (16:00 y 17:30 h): Historia, patrimonio e historias locales con Philippe Chambon, historiador apasionado y niño del lugar. Imprescindible reservar.

