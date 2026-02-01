Balades commentées de Février Avallon

Balades commentées de Février

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-10 11:00:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05

Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le temps, au cœur des ruelles pavées et des vieux remparts d’Avallon. Guidés par nos accompagnateurs passionnés, vous découvrirez les secrets et les petites histoires qui façonnent l’âme de cette cité médiévale perchée sur son éperon rocheux. Une promenade vivante et chaleureuse, entre patrimoine et mémoire locale. .

Office de Tourisme Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 avallon@destinationgrandvezelay.com

