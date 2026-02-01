Balades commentées de Février Avallon
Balades commentées de Février Avallon mardi 10 février 2026.
Balades commentées de Février
Office de Tourisme Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 11:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05
Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le temps, au cœur des ruelles pavées et des vieux remparts d’Avallon. Guidés par nos accompagnateurs passionnés, vous découvrirez les secrets et les petites histoires qui façonnent l’âme de cette cité médiévale perchée sur son éperon rocheux. Une promenade vivante et chaleureuse, entre patrimoine et mémoire locale. .
Office de Tourisme Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 avallon@destinationgrandvezelay.com
English : Balades commentées de Février
