Balades commentées de la Toussaint Avallon

Balades commentées de la Toussaint

Office de Tourisme Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le temps, au cœur des ruelles pavées et des vieux remparts d’Avallon. Guidés par nos accompagnatrices passionnées, vous découvrirez les secrets et les petites histoires qui façonnent l’âme de cette cité médiévale perchée sur son éperon rocheux. Une promenade vivante et chaleureuse, entre patrimoine et mémoire locale. .

Office de Tourisme Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19 avallon@destinationgrandvezelay.com

