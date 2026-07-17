Balades commentées de l’été, Place de l’Eglise, Marcilly-en-Villette
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Marcilly-en-Villette
Informations pratiques
Balades commentées de l’été Dimanche 20 septembre, 14h45 Place de l’Eglise Loiret
Départ : place de l’église
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne
02 36 99 45 59
Nombre de places limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales.
“Marcilly d’hier et d’aujourd’hui” – balade historique
Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 45240 Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales.
©OT Portes de Sologne