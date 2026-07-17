Balades commentées de l’été, Place de l’Eglise, Marcilly-en-Villette

Informations pratiques

Balades commentées de l’été Dimanche 20 septembre, 14h45 Place de l’Eglise Loiret

Départ : place de l’église

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne

02 36 99 45 59

Nombre de places limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales.

“Marcilly d’hier et d’aujourd’hui” – balade historique

Place de l’Eglise Place de l’Eglise, 45240 Marcilly-en-Villette Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire

L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales.

©OT Portes de Sologne