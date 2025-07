Balades contées à la Librairie l’Autre Rive à Berrien. Restidiou Braz Berrien

Restidiou Braz Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-08-14

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-28

Arts et musicontes au programme des balades contées au départ à 18h de l’Autre Rive à Berrien, prévues les jeudis 17 et 31 Juillet ainsi que les 7, 14 et 28 Août.

Inscription obligatoire auprès de l’Autre Rive au 02 98 86 94 05 ou auprès de lautrerive@planeterre.fr.

Paiement libre « au chapeau » .

Restidiou Braz Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

