Balades contées de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » Brinon-sur-Sauldre
Balades contées de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » Brinon-sur-Sauldre dimanche 14 septembre 2025.
Balades contées de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot »
Brinon-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 16:00:00
Date(s) :
2025-09-14 2025-10-12
Balades contées de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot »
Immersion complète dans le roman « Raboliot », sur les lieux exacts comme si vous étiez en compagnie de Maurice Genevoix.
Rendez-vous devant l’église de Brinon
Prévoir son pique-nique
Balade d’environ 10 km sur la journée Possibilité voiture et marche
100 ans de « Raboliot » du 13/09 au 19/10
Balade Gratuite offerte par Marie du Berry.
Au retour de la balade, Marie Du Berry dédicacera son nouveau livre « 50 ans d’amour(s) et plus… » .
Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70 accueil.mairie@ville-brinon.fr
English :
Marie du Berry’s storytelling walks « Vivre avec Raboliot » (Living with Raboliot)
Complete immersion in the novel « Raboliot », on the exact spot as if you were in the company of Maurice Genevoix.
German :
Erzählte Spaziergänge von Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » (Mit Raboliot leben)
Tauchen Sie vollständig in den Roman « Raboliot » ein, an den genauen Schauplätzen, als wären Sie in Begleitung von Maurice Genevoix.
Italiano :
Passeggiate narrative di Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » (Vivere con Raboliot)
Immergetevi completamente nel romanzo « Raboliot », sul luogo esatto come se foste in compagnia di Maurice Genevoix.
Espanol :
Los paseos narrativos de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » (Vivir con Raboliot)
Sumérjase por completo en la novela « Raboliot », en el lugar exacto como si estuviera en compañía de Maurice Genevoix.
L’événement Balades contées de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-08-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE