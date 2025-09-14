Balades contées de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » Brinon-sur-Sauldre

Immersion complète dans le roman « Raboliot », sur les lieux exacts comme si vous étiez en compagnie de Maurice Genevoix.

Rendez-vous devant l’église de Brinon

Prévoir son pique-nique

Balade d’environ 10 km sur la journée Possibilité voiture et marche

100 ans de « Raboliot » du 13/09 au 19/10

Balade Gratuite offerte par Marie du Berry.

Au retour de la balade, Marie Du Berry dédicacera son nouveau livre « 50 ans d’amour(s) et plus… » .

Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70 accueil.mairie@ville-brinon.fr

English :

Marie du Berry’s storytelling walks « Vivre avec Raboliot » (Living with Raboliot)

Complete immersion in the novel « Raboliot », on the exact spot as if you were in the company of Maurice Genevoix.

German :

Erzählte Spaziergänge von Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » (Mit Raboliot leben)

Tauchen Sie vollständig in den Roman « Raboliot » ein, an den genauen Schauplätzen, als wären Sie in Begleitung von Maurice Genevoix.

Italiano :

Passeggiate narrative di Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » (Vivere con Raboliot)

Immergetevi completamente nel romanzo « Raboliot », sul luogo esatto come se foste in compagnia di Maurice Genevoix.

Espanol :

Los paseos narrativos de Marie du Berry « Vivre avec Raboliot » (Vivir con Raboliot)

Sumérjase por completo en la novela « Raboliot », en el lugar exacto como si estuviera en compañía de Maurice Genevoix.

