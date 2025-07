Balades contées en bord de Loire Fondettes

Balades contées en bord de Loire

Place Jean Brault Fondettes Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-07-20 09:45:00

2025-07-20 2025-08-24

Venez vous laisser guider pour une balade dans l’imaginaire sur un lieu magique du bord de Loire. Entre Fondettes et Luynes, un circuit de 2 km vous fera apprécier l’eau, les arbres, les plages de sable et les oiseaux.

Les contes sur le thème de cette nature sauvage vous seront dits au fil de la promenade.

Un verre de l’amitié servi à l’issue du parcours vous permettra d’échanger avec les conteuses et conteurs de l’association. 5 .

Place Jean Brault Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 35 12 78 lescontesdelachemineeronde@gmail.com

English :

Come and let us guide you on an imaginary stroll through a magical place on the banks of the Loire. Between Fondettes and Luynes, a 2 km circuit will let you enjoy the water, the trees, the sandy beaches and the birds.

German :

Lassen Sie sich zu einem Spaziergang in der Phantasie an einem magischen Ort am Ufer der Loire führen. Zwischen Fondettes und Luynes können Sie auf einem 2 km langen Rundweg das Wasser, die Bäume, die Sandstrände und die Vögel genießen.

Italiano :

Lasciatevi guidare in una passeggiata immaginaria lungo un tratto magico della Loira. Tra Fondettes e Luynes, un circuito di 2 km vi permetterà di ammirare l’acqua, gli alberi, le spiagge sabbiose e gli uccelli.

Espanol :

Déjese guiar en un paseo imaginario por un tramo mágico del Loira. Entre Fondettes y Luynes, un circuito de 2 km le permitirá disfrutar del agua, los árboles, las playas de arena y los pájaros.

