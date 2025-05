Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados – Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne, 10 mai 2025 18:30, Noues de Sienne.

Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Rue du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Début : 2025-05-10 18:30:00

fin : 2025-05-10

2025-05-10

Jehan des bois, esprit de la forêt, vit au rythme des saisons. Au joli mois de Mai les contes refleurissent alors il quitte son antre pour arpenter de nouveau la forêt.

Il vous invite à le rejoindre pour venir cueillir ces contes lors de 2 balades contées « pérégrinations entre forêt et légendes », l’occasion pour tous de découvrir le patrimoine culturel et archéologique local à travers la légende de St Sever et le conte du vieux château.

Lieu Accueil de l’Étape en forêt

Saint-Sever-Calvados Rue du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 6 88 94 60 64 conteparchemin@orange.fr

English : Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados

Jehan des bois, spirit of the forest, lives to the rhythm of the seasons. In the lovely month of May, the tales begin to bloom again, so he leaves his lair to wander the forest once more.

He invites you to join him in gathering these tales during 2 storytelling walks « Peregrinations entre forêt et légendes », an opportunity for all to discover the local cultural and archaeological heritage through the legend of St Sever and the tale of the old castle.

Location: Accueil de l?Étape en forêt

German : Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados

Jehan des bois, der Geist des Waldes, lebt im Rhythmus der Jahreszeiten. Im schönen Monat Mai blühen die Märchen wieder auf, also verlässt er seine Höhle, um erneut durch den Wald zu streifen.

Er lädt Sie ein, sich ihm anzuschließen und diese Märchen auf zwei Märchenwanderungen zu sammeln: « Pérégrinations entre forêt et légendes » (Wanderungen zwischen Wald und Legenden). Dabei können Sie das lokale kulturelle und archäologische Erbe anhand der Legende von St Sever und des Märchens vom alten Schloss entdecken.

Ort: Empfang der « Étape en forêt » (Wald-Etappe)

Italiano :

Jehan des bois, spirito della foresta, vive al ritmo delle stagioni. Nell’incantevole mese di maggio, le favole ricominciano a fiorire, così egli lascia la sua tana per vagare ancora una volta nella foresta.

Vi invita a unirvi a lui per raccogliere questi racconti durante le due passeggiate narrative « peregrinations entre forêt et légendes » (passeggiate tra foresta e leggende), un’occasione per tutti di scoprire il patrimonio culturale e archeologico locale attraverso la leggenda di San Severo e il racconto dell’antico castello.

Luogo di svolgimento: Accueil de l’Étape en forêt

Espanol :

Jehan des bois, espíritu del bosque, vive al ritmo de las estaciones. En el hermoso mes de mayo, los cuentos vuelven a florecer, así que abandona su guarida para vagar de nuevo por el bosque.

Le invita a unirse a él para recoger estos cuentos durante 2 paseos narrativos, « peregrinaciones entre bosque y leyendas », una oportunidad para todos de descubrir el patrimonio cultural y arqueológico local a través de la leyenda de San Sever y el cuento del viejo castillo.

Lugar de celebración: Accueil de l’Étape en forêt

