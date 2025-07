Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne

Début : 2025-07-17 18:30:00

fin : 2025-08-21 19:30:00

2025-07-17 2025-07-24 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Venez découvrir les secrets de la motte castrale et les légendes de Saint Sever ! le jeudi à 18h30 cet été. Informations et réservations possibles. Possible sans réservation aussi.

RDV à l’accueil de l’étape en forêt. durée environ 1h

Saint-Sever-Calvados Rue du Vieux Château Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 6 88 94 60 64 conteparchemin@orange.fr

English : Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados

« We were at the dawn of humanity and I was already born as you see me today. I am a child of the earth and the water. Since time immemorial I have been this forest. The trees whisper that you would like to hear some of my stories. So… follow me and discover the legend of St Sever and Corbecenus, the history of the motte castrale and the terrible infernal hunt, the Maisnie Hellequin of William the Conqueror! »

Come and discover the secrets of the motte castrale and the legends of Saint Sever!

German : Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados

Entdecken Sie die Geheimnisse der Motte castrale und die Legenden von Saint Sever! diesen Sommer donnerstags um 18:30 Uhr. Informationen und Reservierungen sind möglich. Auch ohne Reservierung möglich.

RDV am Empfang der Waldetappe. Dauer ca. 1 Std

Italiano :

Venite a scoprire i segreti della motta castrale e le leggende di San Severo! Giovedì alle 18.30 quest’estate. Informazioni e prenotazioni disponibili. Possibile anche senza prenotazione.

Punto d’incontro alla reception della passeggiata nel bosco. Durata circa 1 ora

Espanol :

Venga a descubrir los secretos de la casa solariega y las leyendas de San Severo los jueves a las 18.30 h. de este verano. Información y reserva disponibles. También es posible sin reserva.

Punto de encuentro en la recepción del paseo forestal. Duración aprox. 1 hora

