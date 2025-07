Balades contées en forêt de Signy-l’abbaye Signy-l’Abbaye

Vendredi matin 10h, au départ de l’étang de la héronnière pour une balade d’1h30 sur des chemins et sentiers forestiers. Des histoires et légendes ardennaises pour tous les âges. Tarifs Enfant à partir de 7 ans 2€ Adulte 5€ Lieu de rendez-vous fixé en fonction des contraintes d’exploitations forestières et des conditions météo. Prévoir des vêtements courants et des chaussures fermées, adaptées à la marche en milieu forestier.Réservation obligatoire Information et réservation au 06 62 86 90 55

Etang de la hérronière Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est +33 6 62 86 90 55 jphil.conteur@orange.fr

English :

Friday morning 10am, departing from the Etang de la Héronnière for a 1h30 walk along forest paths and tracks. Ardennes stories and legends for all ages. Prices: Children aged 7 and over: 2? Adults: 5? Meeting point subject to forestry constraints and weather conditions. Please bring normal clothing and closed shoes suitable for walking in the forest. Booking essential Information and booking on 06 62 86 90 55

German :

Freitagmorgen 10 Uhr, Start am Étang de la héronnière für einen 1,5-stündigen Spaziergang auf Waldwegen und Pfaden. Geschichten und Legenden aus den Ardennen für alle Altersgruppen. Preise: Kinder ab 7 Jahren: 2? Erwachsener: 5? Der Treffpunkt wird je nach Forstwirtschaft und Wetterbedingungen festgelegt. Reservierung erforderlich Informationen und Reservierung unter 06 62 86 90 55

Italiano :

Venerdì mattina alle 10, partenza dall’Etang de la Héronnière per una passeggiata di un’ora lungo sentieri e piste forestali. Storie e leggende delle Ardenne per tutte le età. Prezzi: Bambini a partire dai 7 anni: 2? Adulti: 5? Il punto d’incontro è soggetto a vincoli forestali e alle condizioni meteorologiche. Si prega di portare abiti normali e scarpe chiuse adatte a camminare nella foresta. Prenotazione obbligatoria Informazioni e prenotazioni allo 06 62 86 90 55

Espanol :

Viernes por la mañana, a las 10 h, salida desde el Etang de la Héronnière para un paseo de una hora y media por senderos y pistas forestales. Historias y leyendas de las Ardenas para todas las edades. Precios: Niños a partir de 7 años: 2? Adultos: 5? Punto de encuentro sujeto a limitaciones forestales y condiciones meteorológicas. Se ruega llevar ropa normal y calzado cerrado adecuado para caminar por el bosque. Imprescindible reservar Información y reservas en el 06 62 86 90 55

