Balades contées et découverte de Sury Lycée Sainte-Claire Sury-le-Comtal

De 9h à 10h : circuit en voitures anciennes avec la Pouët-Pouët suryquois à la découverte du petit patrimoine religieux

> départ du lycée Sainte-Claire, sur inscription de préférence : amisdesurylecomtal@yahoo.fr

De 15h à 16h30, et de 16h30 à 18h : balades contées dans le Sury historique

> départ parking du champ de Mars (en face du Super U)

De 15 à 17h : ouverte de la chapelle du cimetière et de l’église.

Lycée Sainte-Claire 42450 Sury le Comtal Sury-le-Comtal 42450 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
amisdesurylecomtal@yahoo.fr

