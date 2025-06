Balades contées et musicales « les mercredis soir sur la grève » Chapelle Saint Nicolas Penvénan 16 juillet 2025 20:00

Côtes-d’Armor

Balades contées et musicales « les mercredis soir sur la grève » Chapelle Saint Nicolas Buguélès Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-30

2025-08-27

Conteur: Yann Quere

Accordéoniste/Biniou: Raoul Goellaen

Violon/chant: Stéphanie Duvivier

C’est dans une balade originale que le trio invitent le promeneur à partager un moment conté et musical. Au grès des histoires, de la musique, le promeneur est envahi par le lieu, devient acteur du site. Il relie le patrimoine, les contes, les chansons et la musique pour un mariage où l’imaginaire prend possession du site. Il découvre par cette balade, un site, un lieu remarquable. Ainsi seront mises en parole et en musique des personnages issus de conte. Ces contes sont tirés du répertoire traditionnel de Bretagne et de chroniques de vie, un rêve, une échappée… Ces balades ne seront pas des visites guidées mais une invitation à un voyage imaginaire à la rencontre de lieux et d’ambiances insolites.

Départ à 20h de la chapelle St Nicolas à Buguélès.

Durée de la balade 2 h environs.

Non accessible aux personnes à mobilités réduites.

Si pluie , contes et musiques dans les chapelles ! .

Chapelle Saint Nicolas Buguélès

Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 11 85 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balades contées et musicales « les mercredis soir sur la grève » Penvénan a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose