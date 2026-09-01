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AGENDA · Lannion

Balades contées Lannion

dimanche 20 septembre 2026 · Lannion

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Plan d’eau du parc Sainte-Anne
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Balades contées

Plan d’eau du parc Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine de Lannion.
Sur réservation. Proposées par Les Diseurs de Contes.
Durée : 1h45 à 2h.
(repli prévu en cas de fortes intempéries).   .

Plan d’eau du parc Sainte-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 42 70 97 

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English :

L’événement Balades contées Lannion a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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