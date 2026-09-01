Informations pratiques

Lannion

Balades contées

Plan d’eau du parc Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine de Lannion.

Sur réservation. Proposées par Les Diseurs de Contes.

Durée : 1h45 à 2h.

(repli prévu en cas de fortes intempéries). .

Plan d’eau du parc Sainte-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 42 70 97

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English :

L’événement Balades contées Lannion a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose