Balades contées musicales Place Gambetta Paimpol

Balades contées musicales

Place Gambetta La Halle Maritime Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez participer à une balade contée musicale avec Samuel Peron et Jean-Michel Correc qui vous entraîneront de La Halle Maritime au Monument de la France Libre dans les histoires et anecdotes de l’école d’Hydro et de la seconde guerre mondiale. Venez découvrir comment, en cette fin de printemps 1940, les Paimpolais se retrouvent face à cette guerre qui avance et envahit le territoire. Vivez le départ rocambolesque du yacht Manou et de ces jeunes de l’Hydro et appréciez les histoires, anecdotes ou brèves… .

Place Gambetta La Halle Maritime Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Balades contées musicales Paimpol a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol