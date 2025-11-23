Balades contées par l’école de Marina d’Amico

Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-11-23 16:30:00

fin : 2025-12-20 17:10:00

Date(s) :

2025-11-23 2025-12-20 2025-12-21

Partez pour une balade enchantée dans les rues de Sarreguemines !

Contes, chansons et féerie au rendez-vous pour petits et grands curieux.

Départ en zone piétonne Place de la République.Tout public

0 .

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Take an enchanted stroll through the streets of Sarreguemines!

Tales, songs and enchantment for young and old alike.

Departure from the pedestrian zone Place de la République.

German :

Begeben Sie sich auf einen zauberhaften Spaziergang durch die Straßen von Sarreguemines!

Märchen, Lieder und Zauberei stehen für kleine und große Neugierige auf dem Programm.

Start in der Fußgängerzone Place de la République.

Italiano :

Passeggiate incantate per le strade di Sarreguemines!

Racconti, canzoni e incantesimi per grandi e piccini.

Partenza dalla zona pedonale Place de la République.

Espanol :

Un paseo encantado por las calles de Sarreguemines

Cuentos, canciones y encanto para grandes y pequeños.

Salida de la zona peatonal Place de la République.

