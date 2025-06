BALADES CONTÉES Pointe du Raz Plogoff 30 juillet 2025

BALADES CONTÉES Pointe du Raz Plogoff 30 juillet et 20 août tarif plein : 9€ tarif réduit : 6€ tarif gratuit pour les -10 ans.

Durant l’été, des conteur.se.s viennent dans des endroits naturels remarquables pour animer des balades contées.

Les balades contées qui ont lieu pendant le crépuscule lors des mois de juillet et août sur le Cap-Sizun. Durant l’été, des conteur.se.s viennent dans des endroits naturels remarquables. Tels que la pointe du Raz, la pointe du Miller et la pointe du Van.

Cette année, ce sont quatre conteur.se.s qui vont émerveiller la pointe du Raz, la pointe du Millier et la pointe du Van

Sautons ensemble à pieds joints dans la grande bleue de l’imaginaire, et faisons surgir l’invisible ! Conteur ou conteuse, à chacun sa version.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-20T21:30:00.000+02:00

1

0952563125 https://linktr.ee/laobraspectacle

Pointe du Raz plogoff Plogoff 29770 Finistère