Balades contées Promenons-nous dans les bois Villers-Cotterêts vendredi 24 octobre 2025.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:30:00

fin : 2025-10-24 21:00:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-26

À la tombée de la nuit, munis de tes baskets et ta lampe-torche, suis le guide vers le couvert boisé de la Cité et tends l’oreille on te raconte des histoires ! Certaines font peur, d’autres moins, mais une chose est sûre le conteur Olivier Cariat te ramènera au point de départ, c’est promis !

On dit que les balades sont propices aux rêveries. Les pieds occupés, les sens sont en éveil. Les yeux s’ouvrent, prêts à voir ce qui habituellement est invisible, les oreilles sont, elles aussi, toutes grandes ouvertes. Un causeur t’aide alors à apercevoir ces détails qui sont prétexte à histoires tout se raconte, tout s’explique. Tout ce qui se dit est sûrement vrai car les conteurs sont tous des menteurs, mais ils ne mentent jamais !

En partenariat avec l’Office national des forêts

Durée 1h30

La balade débute côté parc rendez-vous devant la grille de la Cité (accès Nord).

Pour le bon déroulé de la balade, merci de vous munir d’une paire de chaussures confortable et d’une lampe (torche ou frontale) par personne. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

English :

At dusk, with your sneakers and flashlight, follow the guide to the wooded canopy of the Cité and listen out for stories! Some scary, some not so scary, but one thing’s for sure: storyteller Olivier Cariat will get you back to where you started, I promise!

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, folge mit deinen Turnschuhen und deiner Taschenlampe dem Führer zum bewaldeten Dach der Cité und spitze die Ohren: Man erzählt dir Geschichten! Manche sind gruselig, andere weniger, aber eines ist sicher: Der Geschichtenerzähler Olivier Cariat wird dich zum Ausgangspunkt zurückbringen, das verspreche ich dir!

Italiano :

All’imbrunire, con le scarpe da ginnastica e la torcia in mano, seguite la guida nell’area boschiva della Cité e ascoltate le storie! Alcune spaventose, altre meno, ma una cosa è certa: il narratore Olivier Cariat vi farà tornare al punto di partenza, questo è certo!

Espanol :

Al anochecer, con tus zapatillas y linterna en mano, sigue al guía hasta la zona boscosa de la Cité y ¡escucha historias! Algunas de miedo, otras no tanto, pero una cosa es segura: el cuentacuentos Olivier Cariat te hará volver al punto de partida, ¡eso seguro!

