Balades Culinaires Atelier Retour de Pêche Dinard

Balades Culinaires Atelier Retour de Pêche Dinard lundi 22 septembre 2025.

Balades Culinaires Atelier Retour de Pêche

Plage du Prieuré Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 14:00:00

fin : 2025-09-22 16:00:00

Date(s) :

2025-09-22

Venez vivre une expérience unique au cœur de la pêche à pied ! Vous découvrirez les secrets pour pêcher les coquillages fouisseurs (coques, palourdes, couteaux), pour respecter la réglementation et anticiper les marées. Après cette initiation, des astuces pour conserver et cuisiner votre pêche vous seront proposés.

Enfant à partir de 5 ans.

DUREE

2 heures

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Au milieu de la plage du Prieuré à l’heure mentionnée sur le billet. Vous me repérerez avec mon panier de pêche !

TENUE CONSEILLEE

Selon la météo, prévoir casquette et crème solaire ou le ciré ! Chaussures fermées ne craignant pas l’eau de mer ou des bottes.

RESERVATION EN LIGNE sur https://my.weezevent.com/balade-culinaire-a-dinard-1

INFORMATIONS au 06 77 74 51 32 ou contact@atelier-retour-de-peche.com .

Plage du Prieuré Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 74 51 32

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balades Culinaires Atelier Retour de Pêche Dinard a été mis à jour le 2025-08-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme