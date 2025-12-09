Balades culturelles dans la mémoire Centre Culturel La Marchoise Gençay

Balades culturelles dans la mémoire

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Thème La Roseraie (2), aménagement, visite du chantier .

Rendez-vous au Centre Culturel. .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68

English : Balades culturelles dans la mémoire

