Balades culturelles dans la mémoire Centre Culturel La Marchoise Gençay dimanche 14 décembre 2025.
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : – –
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Thème La Roseraie (2), aménagement, visite du chantier .
Rendez-vous au Centre Culturel. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68
L'événement Balades culturelles dans la mémoire Gençay a été mis à jour le 2025-12-05