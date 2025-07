Balades Cultures et Nature Biron

Balades Cultures et Nature Biron jeudi 17 juillet 2025.

Balades Cultures et Nature

La halle Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Biron, c’est à la fois un château, un village et une famille. Son nom résonne dans les bois de chêne et châtaigniers. Entre amour et trahison, grandeur et décadence, laissez vous conter l’histoire de Biron en parcourant les sentiers avec votre guide: vous serez ainsi prêt à le visiter ! 1 balade guidée à Biron = 1 entrée à tarif préférentiel au château pour le jour-même.

Parcours 4 km

Durée 2h30 .

La halle Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com

English :

German : Balades Cultures et Nature

Italiano :

Espanol : Balades Cultures et Nature

L’événement Balades Cultures et Nature Biron a été mis à jour le 2025-07-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides