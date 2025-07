Balades Cultures & Nature Lanquais

Balades Cultures & Nature Lanquais jeudi 10 juillet 2025.

Balades Cultures & Nature

Parking du plan d’eau de Lanquais Lanquais Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10 14:00:00

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

On raconte que les bois de Lanquais gardent de nombreux secrets ! Partons pour une balade dans la forêt autour du Louvre inachevé du Périgord et découvrons les aventures rocambolesques de ses propriétaires et de ses bois: de la légende du lac noir aux exactions de Galliot de La Tour, la guide vous a concocté une balade où intrigues, légendes et patrimoines rythment cette expérience…

Terminons cette balade par une visite gustative du Moulin O’ Fruits.

Réservation obligatoire. .

Parking du plan d’eau de Lanquais Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com

English : Balades Cultures & Nature

German : Balades Cultures & Nature

Italiano :

Espanol : Balades Cultures & Nature

L’événement Balades Cultures & Nature Lanquais a été mis à jour le 2025-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides