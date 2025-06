Balades dans le port de plaisance sur des anciens voiliers normands Saint-Valery-en-Caux 6 juillet 2025 14:00

Balades dans le port de plaisance sur des anciens voiliers normands
Saint-Valery-en-Caux
Seine-Maritime

6 juillet 2025, 14:00

17:00

2025-07-06

L’association les courlis de la Manche proposent au public et aux familles avec de jeunes enfants de voir le port de plaisance autrement. les balades se feront sur des chaloupes traditionnelles, restaurées par l’association.

De 14h à 17h, départ au niveau du ponton n°2, coté Avenue Foch.

Ponton n°2- port de plaisance

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 20 94 03 courlisdelamanche@gmail.com

English : Balades dans le port de plaisance sur des anciens voiliers normands

The association les courlis de la Manche is offering the public and families with young children the chance to see the marina in a different light. The tours will take place on traditional rowboats, restored by the association.

From 2 p.m. to 5 p.m., departure from pontoon n°2, Avenue Foch side.

German :

Der Verein Les courlis de la Manche bietet der Öffentlichkeit und Familien mit kleinen Kindern die Möglichkeit, den Jachthafen auf andere Weise zu sehen. Die Fahrten finden auf traditionellen Schaluppen statt, die von dem Verein restauriert wurden.

Von 14:00 bis 17:00 Uhr, Abfahrt am Steg Nr. 2, auf der Seite der Avenue Foch.

Italiano :

L’associazione Courlis de la Manche offre al pubblico e alle famiglie con bambini piccoli la possibilità di vedere il porto turistico sotto una luce diversa. I tour si svolgeranno su barche a remi tradizionali, restaurate dall’associazione.

Dalle 14.00 alle 17.00, partenza dal pontile n. 2, lato Avenue Foch.

Espanol :

La asociación Courlis de la Manche ofrece al público y a las familias con niños pequeños la posibilidad de ver el puerto deportivo desde otra perspectiva. Las visitas se realizarán en barcas de remos tradicionales, restauradas por la asociación.

De 14.00 a 17.00 h, salida desde el pontón nº 2, lado Avenue Foch.

