Balades dans les vignes avec les ânes Domaine des Bérioles Cesset
Balades dans les vignes avec les ânes Domaine des Bérioles Cesset samedi 4 juillet 2026.
Cesset
Balades dans les vignes avec les ânes
Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-25 14:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-25
Une randonnée guidée de 1h30 dans les vignes de Saint-Pourçain, accompagnée de Stéphane et ses ânes. À mi-parcours ou en fin de journée pique-nique au cœur du vignoble ou repas au bar à vin du domaine.
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Domaine des Bérioles 3 rue Saint-Barthélémy Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 28 33 stephaneprojets@gmail.com
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English :
A 1.5-hour guided walk through the vineyards of Saint-Pourçain, accompanied by Stéphane and his donkeys. Midway through the tour or at the end of the day: a picnic in the heart of the vineyard or a meal at the estate’s wine bar.
L’événement Balades dans les vignes avec les ânes Cesset a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Val de Sioule