Balades dansées Musée d’Art sacré Saint-Mihiel dimanche 21 septembre 2025.

Balades dansées Dimanche 21 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Musée d’Art sacré Meuse

Balades dansées au gré de la découverte du musée d’Art sacré, de l’exposition sur le Saillant et de la bibliothèque bénédictine.

Musée d’Art sacré 1 Rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Les collections du musée d’Art sacré de Saint-Mihiel se composent d’ornements et de mobilier liturgiques, dont un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie datant du XIIIe au XXe siècle, et de sculptures. Une collection de « cires habillées » témoigne de l’abondante production lorraine au XVIIIe siècle. Ces objets raffinés étaient liés à la dévotion et à la piété populaire.

Grâce à un parcours à la fois thématique et chronologique, le visiteur appréhende les différentes formes et fonctions des objets, ainsi que les transformations des pratiques liturgiques du Moyen Âge à la seconde moitié du XXe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CieMamaille