Balades de faune Pleumeur-Bodou
Balades de faune Pleumeur-Bodou mercredi 10 juin 2026.
Pleumeur-Bodou
Balades de faune
Chemin de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-10
Exposition gratuite d’ œuvres inspirées de vitraux à la Chapelle de Saint-Uzec.
Émile Sylvain est poète et illustrateur basé à Pleumeur-Bodou, il aime les arts sacrés, les plantes, les oiseaux, les contes et les mythologies, qui nourrissent son univers artistique.
Ce recueil de poésie illustré, auto édité et relié à la main, invite à la contemplation de la vie, de la mort, du beau, du laid, à la lumière comme dans le noir.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 9 juin 2026 à 19h et une lecture de poésie sera proposée par l’auteur le samedi 13 juin 2026 à 20h, dans la chapelle. .
Chemin de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 45 29 97 72
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English :
L’événement Balades de faune Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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