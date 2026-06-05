Pleumeur-Bodou

Balades de faune

Chemin de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-10

Exposition gratuite d’ œuvres inspirées de vitraux à la Chapelle de Saint-Uzec.

Émile Sylvain est poète et illustrateur basé à Pleumeur-Bodou, il aime les arts sacrés, les plantes, les oiseaux, les contes et les mythologies, qui nourrissent son univers artistique.

Ce recueil de poésie illustré, auto édité et relié à la main, invite à la contemplation de la vie, de la mort, du beau, du laid, à la lumière comme dans le noir.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 9 juin 2026 à 19h et une lecture de poésie sera proposée par l’auteur le samedi 13 juin 2026 à 20h, dans la chapelle. .

Chemin de Saint-Uzec Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 45 29 97 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balades de faune Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose