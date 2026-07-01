AGENDA · Jeanménil
Balades de l’été, Jeanménil, Jeanménil
mercredi 8 juillet 2026 · Jeanménil
Informations pratiques
Balades de l’été Mercredi 8 juillet, 14h00 Jeanménil Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:00:00+02:00
Rendez-vous le mercredi 8 juillet pour découvrir Jeanménil et le Haut-fer de la Colline des Eaux !
Départ à 14h du parking de l’église.
Jeanménil Jeanménil Jeanménil 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631522344 »}, {« type »: « email », « value »: « ramber.balades.decouvertes@gmail.com »}]
Balades de l’été 2026 par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !
Rambervillers Balades et Découvertes