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AGENDA · Ortoncourt

Balades de l’été, Ortoncourt, Ortoncourt

mercredi 19 août 2026 · Ortoncourt

Balades de l’été, Ortoncourt, Ortoncourt

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Ortoncourt
Adresse
ortoncourt
Ville
88700 Ortoncourt
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Balades de l’été Mercredi 19 août, 14h00 Ortoncourt Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Rendez-vous le mercredi 19 août pour découvrir le village de Ortoncourt !
Départ à 14h de l’église du village.

Ortoncourt ortoncourt Ortoncourt 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631522344 »}, {« type »: « email », « value »: « ramber.balades.decouvertes@gmail.com »}]
Balades de l’été 2026 par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !

Rambervillers Balades et Découvertes