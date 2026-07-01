Balades de l’été, Saint-Gorgon, Saint-Gorgon

Informations pratiques

Balades de l’été Mercredi 5 août, 14h00 Saint-Gorgon Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:30:00+02:00

Rendez-vous le mercredi 5 août pour découvrir le village de Saint-Gorgon !

Départ à 14h de l’église du village.

Saint-Gorgon Saint-Gorgon Saint-Gorgon 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631522344 »}, {« type »: « email », « value »: « ramber.balades.decouvertes@gmail.com »}]

Balades de l’été 2026 par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !

Rambervillers Balades et Découvertes