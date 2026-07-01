AGENDA · Saint-Gorgon
Balades de l’été, Saint-Gorgon, Saint-Gorgon
mercredi 5 août 2026 · Saint-Gorgon
Informations pratiques
Balades de l’été Mercredi 5 août, 14h00 Saint-Gorgon Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:30:00+02:00
Rendez-vous le mercredi 5 août pour découvrir le village de Saint-Gorgon !
Départ à 14h de l’église du village.
Saint-Gorgon Saint-Gorgon Saint-Gorgon 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631522344 »}, {« type »: « email », « value »: « ramber.balades.decouvertes@gmail.com »}]
Balades de l’été 2026 par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !
Rambervillers Balades et Découvertes