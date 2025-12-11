Balades de Noël en calèche Saint-Selve

Balades de Noël en calèche

2 Route de Castres Saint-Selve Gironde

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-24

2025-12-19 2025-12-24

Retrouvez la féerie et la magie de Noël en attendant la visite du Père Noël ! En famille, entre amis, entre voisins autour d’un chocolat chaud avant ou après une balade en calèche avec les Écuries de Saint Selve ! .

+33 5 57 97 96 00 accueil@saintselve.fr

