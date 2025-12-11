Balades de Noël en calèche Saint-Selve
2 Route de Castres Saint-Selve Gironde
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24
2025-12-19 2025-12-24
Retrouvez la féerie et la magie de Noël en attendant la visite du Père Noël ! En famille, entre amis, entre voisins autour d’un chocolat chaud avant ou après une balade en calèche avec les Écuries de Saint Selve ! .
2 Route de Castres Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 96 00 accueil@saintselve.fr
English : Balades de Noël en calèche
L’événement Balades de Noël en calèche Saint-Selve a été mis à jour le 2025-12-08 par Sud Bordeaux Tourisme