Saint-Hilaire

BALADES DE SAINT-HILAIRE

Saint-Hilaire Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Découvrir en famille en cheminant entre garrigue et oliviers, accompagnés d’ânes montés par les enfants, visiter l’abbaye millénaire, déguster, se restaurer. Les Balades de Saint-Hilaire vous feront profiter de ces plaisirs simples et conviviaux. Une équipe de bénévoles partagera avec vous ces moments inoubliables.

9h Accueil devant la cave coopérative (entrée du village direction Carcassonne).

Café de bienvenue.

9h30 Départ sur l’ancien chemin médiéval vers les oliviers, les ruines romaines et l’Abbaye.

Visite de l’abbaye où mille ans d’histoire vous seront contés. (3km environ).

Dégustation de vins locaux.

Repas froid en plein air.

En option Balade à dos d‘âne pour les enfants de moins de 10 ans qui le désirent, sous la responsabilité des parents .

Réservation obligatoire au plus tard le lundi 19h.

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Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 4 68 69 62 76 contact@abbayevigneronne.fr

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English :

Explore with your family as you stroll through the scrubland and olive groves, accompanied by sand dunes shaped by the children, visit the thousand-year-old abbey, sample local delicacies, and enjoy a meal. Les Balades de Saint-Hilaire will let you enjoy these simple, convivial pleasures. A team of volunteers will share these unforgettable moments with you.

9 a.m.: Meet in front of the cooperative winery (at the village entrance heading toward Carcassonne).

Welcome coffee.

9:30 a.m.: Departure along the old medieval path toward the olive groves, Roman ruins, and the Abbey.

Tour of the Abbey, where a thousand years of history will be recounted. (Approx. 3 km).

Local wine tasting.

Cold meal outdoors.

Optional Donkey rides for children under 10 who wish to participate, under parental supervision.

Reservations required by Monday at 7:00 PM at the latest.

L’événement BALADES DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-15 par