Balades découverte de la Cité Castors et de son histoire Entrée de la Cité Castor Pessac

Balades découverte de la Cité Castors et de son histoire 20 et 21 septembre Entrée de la Cité Castor Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une balade commentée, guidée par un.e habitant.e, à la découverte de la première Cité Castors de France et de son extraordinaire histoire.

Entrée de la Cité Castor 65 avenue du Général Leclerc – Pessac Pessac 33600 L'Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cette salle, partie intégrante de l'immeuble communautaire « Maison des Castors », (château d'eau, garages, bibliothèque) construit en 1948 par les bâtisseurs Castors, a abrité jusqu'en 1977 la coopérative alimentaire de la Cité. Cédée en 1979 pour le franc symbolique à la ville, elle accueille, depuis, les activités d'associations de la commune. A l'entrée de la Cité face au 65. Sortie rocade 13. Tram B terminus France Alouette (1km). Bus TBM lignes 1 – 24 – 77 arrêts France les Castors – Carnot

© Association Culturelle des Castors de Pessac