Balades découverte des plantes sauvages

Ligny-le-Ribault Loiret

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-03-29 2026-04-12 2026-05-30

Balades découverte des plantes sauvages. Ces sorties sont l’occasion d’apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent et de mieux comprendre leurs usages dans la nature et au quotidien.

Les balades seront co-animées par Audrey Genty, diplômée de l’École des Plantes de Paris.

Après le succès des saisons précédentes, l’association Perma’Folk propose trois nouvelles balades pour partir à la découverte des plantes sauvages médicinales, comestibles… ou parfois toxiques !

Dimanche 29 mars 2026 14h30

Devant la Maison de la Brique

Dimanche 12 avril 2026 10h

Jardin des Écoliers

Samedi 30 mai 2026 14h30

Cimetière de Ligny-le-Ribault

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire permafolk.ligny@gmail.com

English :

Wild plant discovery walks. These outings are an opportunity to learn how to recognize the plants that surround us and to better understand their uses in nature and in everyday life.

The walks will be co-hosted by Audrey Genty, a graduate of the École des Plantes de Paris.

