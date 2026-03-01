Balades découverte des plantes sauvages Ligny-le-Ribault
Balades découverte des plantes sauvages Ligny-le-Ribault dimanche 29 mars 2026.
Balades découverte des plantes sauvages
Ligny-le-Ribault Loiret
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-05-30
2026-03-29 2026-04-12 2026-05-30
Balades découverte des plantes sauvages. Ces sorties sont l’occasion d’apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent et de mieux comprendre leurs usages dans la nature et au quotidien.
Les balades seront co-animées par Audrey Genty, diplômée de l’École des Plantes de Paris.
Après le succès des saisons précédentes, l’association Perma’Folk propose trois nouvelles balades pour partir à la découverte des plantes sauvages médicinales, comestibles… ou parfois toxiques !
Dimanche 29 mars 2026 14h30
Devant la Maison de la Brique
Dimanche 12 avril 2026 10h
Jardin des Écoliers
Samedi 30 mai 2026 14h30
Cimetière de Ligny-le-Ribault
Ces sorties sont l’occasion d’apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent et de mieux comprendre leurs usages dans la nature et au quotidien.
Les balades seront co-animées par Audrey Genty, diplômée de l’École des Plantes de Paris. .
Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire permafolk.ligny@gmail.com
English :
Wild plant discovery walks. These outings are an opportunity to learn how to recognize the plants that surround us and to better understand their uses in nature and in everyday life.
The walks will be co-hosted by Audrey Genty, a graduate of the École des Plantes de Paris.
