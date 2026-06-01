Balades découverte du patrimoine de l’Île du Beurre, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre, Condrieu

Balades découverte du patrimoine de l’Île du Beurre Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre Rhône

limité à 15 personnes ; chien non autorisé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le site de l’Ile du Beurre Témoin de ce qu’était le Rhône avant son aménagement, ce site est façonné de milieux naturels propices au maintien d’une faune et d’une flore remarquables.

Le Centre d’observation de la nature, gestionnaire de cet espace protégé, mène des actions de découverte de ce milieu au travers d’animations éducatives et d’aménagements favorisant l’observation.

Venez découvrir cet espace naturel sensible au travers de balades accompagnées gratuites dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre Parc naturel régional du Pilat, 1 route de Lyon, 69420 Tupin-et-Semons Condrieu 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 56 62 62 http://www.iledubeurre.org/site/ https://www.facebook.com/Centre-dobservation-de-la-nature-de-lIle-du-Beurre-440400292771563/ [{« type »: « email », « value »: « infos@iledubeurre.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0474566262 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Recherchez des commerces et des services de proximitu00e9, affichez des plans et calculez des itinu00e9raires routiers dans Googleu00a0Maps. », « html »: «

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Le site de l’Ile du Beurre Témoin de ce qu’était le Rhône avant son aménagement, ce site est façonné de milieux naturels propices au maintien d’une faune et d’une flore remarquables.

©Sylvain Dalman