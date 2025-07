Balades découvertes autours de l’histoire de Mésanger Journées Européennes du Patrimoine Rue de la Picardie Mésanger

Balades découvertes autours de l’histoire de Mésanger Journées Européennes du Patrimoine

Rue de la Picardie Complexe du Phénix Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le CMJ et l’association de patrimoine ACREPAM vous proposent de découvrir ou redécouvrir la commune de Mésanger à l’occasion des journées du patrimoine.

Le dimanche 21 septembre matin une marche découverte vous est proposée à partir de 9h00 au départ du Complexe du Phénix.

À travers un parcours animé et convivial accessible à tous, vous serez invité à :

• Remonter le temps avec des témoignages de nos aînés ;

• Mettre au défi vos connaissances sur Mésanger ;

• Connaître l’histoire de réalisations présentes sur le parcours.

Ne manquez pas cette animation riche en surprises. De préférence sur inscription.

2 parcours au choix 6 km commenté, accompagné ou 9 km avec indications et ravitaillement. .

Rue de la Picardie Complexe du Phénix Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 89 cmj@mairiemesanger.fr

English :

The CMJ and the ACREPAM heritage association invite you to discover or rediscover the commune of Mésanger on Heritage Days.

German :

Das CMJ und der Kulturerbeverein ACREPAM laden Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes dazu ein, die Gemeinde Mésanger zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Il CMJ e l’associazione per il patrimonio ACREPAM vi invitano a scoprire o riscoprire il comune di Mésanger durante le Giornate del Patrimonio.

Espanol :

El CMJ y la asociación patrimonial ACREPAM le invitan a descubrir o redescubrir el municipio de Mésanger en las Jornadas del Patrimonio.

