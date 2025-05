Balades des Barragn’s – Parc Saint-Paul Centre commercial Saint-Paul-lès-Romans, 29 juin 2025 07:00, Saint-Paul-lès-Romans.

Balades des Barragn's
Parc Saint-Paul Centre commercial
Avenue des Pins
Saint-Paul-lès-Romans
Drôme

2025-06-29 07:00:00

2025-06-29

2025-06-29

Randonnée automobile touristique qui rassemble des passionnés de belles autos ! Durant une journée, des véhicules de collection et d’exception empruntent un parcours sur les routes secondaires du Vercors c’est le moment d’en prendre plein la vue !

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 09 99 65

A car touring event for enthusiasts of beautiful cars! Over the course of a day, classic and exceptional vehicles take to the back roads of the Vercors: it’s time to take in the sights!

Eine touristische Autotour, die Liebhaber schöner Autos zusammenbringt! Einen Tag lang fahren Oldtimer und außergewöhnliche Fahrzeuge auf den Nebenstraßen des Vercors

Un evento motoristico itinerante per gli appassionati di belle auto! Nell’arco di una giornata, veicoli d’epoca e d’eccezione percorrono le strade secondarie del Vercors: è il momento di ammirare il paesaggio!

Un evento automovilístico para los amantes de los coches bonitos A lo largo de un día, vehículos clásicos y excepcionales recorren las carreteras secundarias del Vercors: ¡es hora de disfrutar!

