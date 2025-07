Balades dessinées Le Musée de la bande dessinée Angoulême

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-19

Une balade dessinée invite les visiteurs à porter un autre regard sur les expositions un crayon en main, ils sont guidés par un médiateur pour croquer une oeuvre, une ambiance, un personnage… Un moment de création accessible à tous.

English :

A drawing walk invites visitors to take another look at the exhibitions: pencil in hand, they are guided by a mediator to sketch a work, an atmosphere, a character… A moment of creativity accessible to all.

German :

Ein gezeichneter Spaziergang lädt die Besucher dazu ein, einen anderen Blick auf die Ausstellungen zu werfen: Mit einem Bleistift in der Hand werden sie von einem Vermittler geführt, um ein Werk, eine Stimmung, eine Figur zu skizzieren… Ein kreativer Moment, der für alle zugänglich ist.

Italiano :

Una passeggiata di disegno invita i visitatori a dare un’altra occhiata alle mostre: matita alla mano, sono guidati da un mediatore a schizzare un’opera, un’atmosfera, un personaggio… Un’esperienza creativa accessibile a tutti.

Espanol :

Un paseo de dibujo invita a los visitantes a echar otro vistazo a las exposiciones: lápiz en mano, son guiados por un mediador para esbozar una obra, una atmósfera, un personaje… Es una experiencia creativa accesible a todos.

