Maraussan

BALADES DU P’TIT BALUCHON DE L’ORB À LA VIGNE

Route de l’Oppidum Maraussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les balades du p’tit baluchon vous invitent à découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village.

Les balades du p’tit baluchon vous invitent à découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village. A votre arrivée à Maraussan, un baluchon garni de produits locaux et d’un verre vous est remis. Au cours du cheminement, une halte sera l’occasion de déguster ces mets accompagnés de vins de producteurs labellisés Vignobles & Découvertes. Anaïs vous dévoilera alors les secrets de ces cuvées, grâce à une dégustation commentée, avec accords mets et vins. .

Route de l’Oppidum Maraussan 34440 Hérault Occitanie

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English : BALADES DU P’TIT BALUCHON DE L’ORB À LA VIGNE

Les balades du p?tit baluchon invite you to discover the eight villages of La Domitienne on an unusual outing, guided by Anaïs, who will tell the story of each village, big and small.

L’événement BALADES DU P’TIT BALUCHON DE L’ORB À LA VIGNE Maraussan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LA DOMITIENNE