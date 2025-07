BALADES DU P’TIT BALUCHON MARAUSSAN, SUR LES TRACES DES VIGNERONS LIBRES Maraussan

BALADES DU P’TIT BALUCHON MARAUSSAN, SUR LES TRACES DES VIGNERONS LIBRES Maraussan vendredi 22 août 2025.

BALADES DU P’TIT BALUCHON MARAUSSAN, SUR LES TRACES DES VIGNERONS LIBRES

Maraussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Les balades du p’tit baluchon vous invitent à découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village.

Les balades du p’tit baluchon vous invitent à découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village. A votre arrivée à Maraussan, un baluchon garni de produits locaux et d’un verre vous est remis. Au cours du cheminement, une halte sera l’occasion de déguster ces mets accompagnés de vins de producteurs labellisés Vignobles & Découvertes. Anaïs vous dévoilera alors les secrets de ces cuvées, grâce à une dégustation commentée, avec accords mets et vins. .

Maraussan 34370 Hérault Occitanie

English :

Les balades du p?tit baluchon invite you to discover the eight villages of La Domitienne on an unusual outing, guided by Anaïs, who will tell the story of each village, big and small.

German :

Die Balades du p?tit baluchon laden Sie ein, die acht Dörfer von La Domitienne auf einem ungewöhnlichen Ausflug zu entdecken, der von Anaïs geleitet wird, die die große und kleine Geschichte jedes Dorfes erzählt.

Italiano :

Les balades du p?tit baluchon vi invitano a scoprire gli otto villaggi di La Domitienne in una gita insolita, guidati da Anaïs, che racconterà la storia di ogni villaggio.

Espanol :

Les balades du p?tit baluchon le invita a descubrir los ocho pueblos de La Domitienne en una excursión insólita, guiada por Anaïs, que le contará la historia de cada pueblo.

L’événement BALADES DU P’TIT BALUCHON MARAUSSAN, SUR LES TRACES DES VIGNERONS LIBRES Maraussan a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 OT LA DOMITIENNE