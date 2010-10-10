BALADES DU P’TIT BALUCHON MAUREILHAN Maureilhan
BALADES DU P’TIT BALUCHON MAUREILHAN Maureilhan vendredi 21 août 2026.
Maureilhan
BALADES DU P’TIT BALUCHON MAUREILHAN
Maureilhan Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Les balades du p’tit baluchon vous invitent à découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village.
Les balades du p’tit baluchon vous invitent à découvrir les huit villages de La Domitienne lors d’une sortie insolite, guidée par Anaïs, qui racontera la grande et la petite histoire de chaque village. A votre arrivée sur le lieu de départ, un baluchon garni de produits locaux et d’un verre vous est remis. Au cours du cheminement, une halte sera l’occasion de déguster ces mets accompagnés de vins de producteurs labellisés Vignobles & Découvertes. Anaïs vous dévoilera alors les secrets de ces cuvées, grâce à une dégustation commentée, avec accords mets et vins. .
Maureilhan 34370 Hérault Occitanie
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English : BALADES DU P’TIT BALUCHON MAUREILHAN
Les balades du p?tit baluchon invite you to discover the eight villages of La Domitienne on an unusual outing, guided by Anaïs, who will tell the story of each village, big and small.
L’événement BALADES DU P’TIT BALUCHON MAUREILHAN Maureilhan a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LA DOMITIENNE
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