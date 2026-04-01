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Balades (é)merveilleuses Arbois

Balades (é)merveilleuses Arbois lundi 27 avril 2026.

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 20 20 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

Balades (é)merveilleuses

Arbois Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 15:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :
2026-04-27 2026-05-01

Balades (é)merveilleuses.

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Inscription obligatoire 48h à l’avance.   .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68  alixdespond@gmail.com

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English : Balades (é)merveilleuses

L’événement Balades (é)merveilleuses Arbois a été mis à jour le 2026-04-13 par ENERGY CITIES

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