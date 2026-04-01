Balades (é)merveilleuses Arbois
Balades (é)merveilleuses Arbois lundi 27 avril 2026.
Arbois
Balades (é)merveilleuses
Arbois Jura
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 15:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-01
Balades (é)merveilleuses.
Faites un pas de côté et le plein des sens en partant en balade avec Alix. Explorations sensorielles ludiques, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, histoires… pour s’émerveiller et (re)découvrir le Cœur du Jura. Niveau facile.
Arbois en arpentant des chemins de traverse, découvrez les trésors cachés de cette cité.
Inscription obligatoire 48h à l’avance. .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com
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English : Balades (é)merveilleuses
L’événement Balades (é)merveilleuses Arbois a été mis à jour le 2026-04-13 par ENERGY CITIES
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