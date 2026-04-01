Arbois

Balades (é)merveilleuses

Arbois Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 15:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-01

Balades (é)merveilleuses.

Faites un pas de côté et le plein des sens en partant en balade avec Alix. Explorations sensorielles ludiques, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, histoires… pour s’émerveiller et (re)découvrir le Cœur du Jura. Niveau facile.

Arbois en arpentant des chemins de traverse, découvrez les trésors cachés de cette cité.

Inscription obligatoire 48h à l’avance. .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com

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English : Balades (é)merveilleuses

L’événement Balades (é)merveilleuses Arbois a été mis à jour le 2026-04-13 par ENERGY CITIES