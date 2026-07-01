Balades (é)merveilleuses La Châtelaine
vendredi 31 juillet 2026 · La Châtelaine
Informations pratiques
La Châtelaine
Balades (é)merveilleuses
La Châtelaine Jura
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Balades (é)merveilleuses
S’émerveiller et (re)découvrir le Coeur du Jura ? Faites un pas de côté grâce aux balades insolites avec Alix: Explorations sensorielles ludiques, histoires, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, …
Niveau Facile
>Arbois
Chemins de traverse & trésors cachés. Coucher de soleil flamboyant en hauteur
>Poligny
Au frais dans la reculée. Vivez un coucher de soleil.
> Salins-les-Bains
Au pied du Mont-Poupet, nous traverserons vignes et sous-bois avant de plonger sur une vue de Salins insolite.
>Pupillin
Forêt, prairie vive les espaces sauvages !
> La Chatelaine
Forêt, grands espaces
LUNDI Salins de 18h à 20h30
MERCREDI Poligny 10h-12h et de 19h à 21h
JEUDI Pupillin de 10h à 12h et 14h à 16h
VENDREDI La Chatelaine de 10h à 12h
DIMANCHE Salins de 10h à 12h
Inscription recommandée 48h à l’avance
Organisateur Un pas de côté (animation Nature). .
La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com
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English : Balades (é)merveilleuses
L’événement Balades (é)merveilleuses La Châtelaine a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA