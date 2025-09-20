Balades en autonomie autour des fortifications Embarcadère Vauban Promenade Gravelines

Balades en autonomie autour des fortifications 20 et 21 septembre Embarcadère Vauban Promenade Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Barques électriques 5 places : 22€ l’heure /Bateaux pédaliers 4/5 places : 18€ l’heure/ Bateaux pédaliers 2/3 places : 12€ l’heure / Barques à rames 4/5 places : 12€ l’heure

Pour de plus amples informations : Office de Tourisme de Gravelines 03 28 26 27 28

Embarcadère Vauban Promenade Rue de Dunkerque – 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03 25 65 33 77 http://www.ville-gravelines.fr Situé à l’entrée de la ville fortifiée, l’embarcadère Vauban Promenade propose balades et activités de loisirs dans les douves. Gare de Gravelines ou gare de Dunkerque, bus ligne A, par autoroute A26 suivre Dunkerque-A16 sortie n° 24, par autoroute A25, suivre Calais-A16 n°51.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Gravelines