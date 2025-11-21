BALADES EN BARQUES CATALANES Le Barcarès
BALADES EN BARQUES CATALANES Le Barcarès vendredi 21 novembre 2025.
BALADES EN BARQUES CATALANES
Quai Alain Gerbault Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-11-21 12:00:00
2025-11-21
Embarquez pour une balade en barque catalane et soutenez le Téléthon — inscriptions à l’Office de Tourisme !
Quai Alain Gerbault Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 16 56 tourisme@lebarcares.fr
English :
Embark on a Catalan boat trip and support the Telethon? Register at the Tourist Office!
German :
Begeben Sie sich auf eine Fahrt mit einem katalanischen Boot und unterstützen Sie den Telethon ? Anmeldungen im Tourismusbüro!
Italiano :
Partite per una gita in barca catalana e sostenete Telethon: iscrivetevi all’Ufficio del Turismo!
Espanol :
Embarcarse en un viaje en barco catalán y apoyar el Teletón… ¡Inscríbase en la Oficina de Turismo!
