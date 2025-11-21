BALADES EN BARQUES CATALANES Le Barcarès

BALADES EN BARQUES CATALANES

Quai Alain Gerbault Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Embarquez pour une balade en barque catalane et soutenez le Téléthon — inscriptions à l’Office de Tourisme !

Quai Alain Gerbault Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Embark on a Catalan boat trip and support the Telethon? Register at the Tourist Office!

German :

Begeben Sie sich auf eine Fahrt mit einem katalanischen Boot und unterstützen Sie den Telethon ? Anmeldungen im Tourismusbüro!

Italiano :

Partite per una gita in barca catalana e sostenete Telethon: iscrivetevi all’Ufficio del Turismo!

Espanol :

Embarcarse en un viaje en barco catalán y apoyar el Teletón… ¡Inscríbase en la Oficina de Turismo!

