Balades en calèche avec le Père Noël Avenue Maréchal Foch Lourdes

Balades en calèche avec le Père Noël

Avenue Maréchal Foch Au départ du Palais des Congrès Jardin des Tilleuls Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

2025-12-20

Plongez dans la magie de Noël à Lourdes ! Du 20 au 23 décembre, de 14h à 17h, profitez d’une promenade féerique en calèche aux côtés du Père Noël.

Départs toutes les 20 minutes du Palais des Congrès.

NB de 10h à 12h le 24 décembre.

Une animation gratuite pour partager un moment convivial en famille.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Avenue Maréchal Foch Au départ du Palais des Congrès Jardin des Tilleuls Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 coordination.evenementiel@vlle-lourdes.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas in Lourdes! From December 20 to 23, 2pm to 5pm, enjoy a magical horse-drawn carriage ride with Santa Claus.

Departures every 20 minutes from the Palais des Congrès.

NB: from 10am to 12pm on December 24.

Free entertainment for all the family.

For further information, please contact us below.

