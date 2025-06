Balades en calèche Bernières-sur-Mer 1 juillet 2025 15:00

Calvados

Balades en calèche A définir Bernières-sur-Mer Calvados

Venez découvrir Bernières-sur-Mer en calèche hippomobile ! Vous pourrez visiter le centre-ville historique, prendre un bol d’air en campagne en trottant le long des champs et enfin profiter du bord de mer en longeant la digue. Votre promenade sera rythmée par le doux déplacement de nos chevaux de trait Eol et Algam, qui vous communiquerons sérénité et joie de vivre.

6 places adultes sont disponibles à bord d’une calèche couverte.

Deux possibilités s’offrent à vous :

-> une balade courte de 20 minutes pour découvrir le centre-ville et une partie du bord de mer.

-> une balade longue de 1 heure pour faire le tour de la ville avec son centre-ville, sa campagne et une longue partie de bord de mer.

Toute l’année sur réservation en fonction des disponibilités et de la météo

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 18 48 91 09 eqvb@lilo.org

English : Balades en calèche

Come and discover Bernières-sur-Mer in a horse-drawn carriage! You can visit the historic town center, take a breath of fresh air in the countryside as you trot along the fields, and finally enjoy the seaside along the seawall. Your ride will be punctuated by the gentle movements of our draught horses Eol and Algam, who will communicate serenity and joie de vivre to you.

6 adult places are available in a covered carriage.

Two options are available:

-> a short 20-minute ride to discover the town center and part of the seafront.

-> a long 1-hour tour of the town, including the town center, the countryside and a long stretch of seafront.

All year round, subject to availability and weather conditions

German : Balades en calèche

Entdecken Sie Bernières-sur-Mer mit einer Pferdekutsche! Sie können das historische Stadtzentrum besichtigen, Landluft schnuppern, indem Sie an den Feldern entlang traben, und schließlich die Meeresküste genießen, indem Sie den Deich entlang fahren. Ihre Fahrt wird von den sanften Bewegungen unserer Zugpferde Eol und Algam bestimmt, die Ihnen Gelassenheit und Lebensfreude vermitteln.

an Bord einer überdachten Kutsche stehen 6 Plätze für Erwachsene zur Verfügung.

Es stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

-> Eine kurze Fahrt von 20 Minuten, um das Stadtzentrum und einen Teil der Strandpromenade zu erkunden.

-> eine lange Fahrt von 1 Stunde, um die Stadt mit ihrem Zentrum, der Landschaft und einem langen Abschnitt der Strandpromenade zu umrunden.

Das ganze Jahr über auf Reservierung je nach Verfügbarkeit und Wetter

Italiano :

Venite a scoprire Bernières-sur-Mer in carrozza! Potrete visitare il centro storico della città, prendere una boccata d’aria fresca in campagna trotterellando lungo i campi e infine godervi il mare lungo le mura. Il vostro giro sarà scandito dai dolci movimenti dei nostri cavalli da tiro, Eol e Algam, che vi porteranno serenità e gioia di vivere.

sono disponibili 6 posti per adulti in una carrozza coperta trainata da cavalli.

Sono disponibili due opzioni:

-> un breve giro di 20 minuti per scoprire il centro città e parte del lungomare.

-> un giro lungo di 1 ora della città, che comprende il centro, la campagna e un lungo tratto di lungomare.

Tutto l’anno, in base alla disponibilità e alle condizioni meteorologiche

Espanol :

Descubra Bernières-sur-Mer en coche de caballos Podrá visitar el centro histórico de la ciudad, respirar aire puro en el campo trotando por los prados y, por último, disfrutar de la orilla del mar a lo largo del dique. Su paseo estará amenizado por los suaves movimientos de nuestros caballos de tiro, Eol y Algam, que le aportarán serenidad y alegría de vivir.

se ofrecen 6 plazas para adultos en un coche de caballos cubierto.

Hay dos opciones disponibles:

-> un corto paseo de 20 minutos para descubrir el centro de la ciudad y parte del paseo marítimo.

-> un largo recorrido de 1 hora por la ciudad, que incluye el centro urbano, el campo y un largo tramo del paseo marítimo.

Todo el año, según disponibilidad y condiciones meteorológicas

