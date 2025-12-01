Balades en calèche Champagnole

Balades en calèche

Place de la Mairie Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Tout au long de la journée, de charmantes balades en calèche tirée par un majestueux cheval comtois permettront aux enfants de découvrir la ville sous un nouveau regard.

Le Père Noël sera présent pour partager un moment privilégié avec chacun l’occasion parfaite de prendre le temps d’échanger, de faire des photos et de repartir avec de beaux souvenirs. Il sera accompagné de ses lutins et de joyeuses mascottes pour faire briller les yeux des petits et grands.

Accès libre selon les places disponibles. .

Place de la Mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

