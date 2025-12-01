Balades en calèche Châteauroux
Balades en calèche
Place de la République Châteauroux Indre
Les boutiques de Châteauroux vous proposent de profiter de balade en calèches gratuites !
Retrouvez la ferme Laleuf les 17, 20 et 22 décembre de 15h à 18h pour faire le tour du centre-ville ! Deux circuits seront proposés. .
Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
Châteauroux stores offer free horse-drawn carriage rides!
