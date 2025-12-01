Balades en calèche Châteauroux

Balades en calèche

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-17

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-17

Les boutiques de Châteauroux vous proposent de profiter de balade en calèches gratuites !

Retrouvez la ferme Laleuf les 17, 20 et 22 décembre de 15h à 18h pour faire le tour du centre-ville ! Deux circuits seront proposés. .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Châteauroux stores offer free horse-drawn carriage rides!

