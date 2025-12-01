Balades en calèche de Noël

7 rue de la 1ère Armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 14:15:00

fin : 2025-12-10 14:45:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17

Installés dans votre calèche, découvrez le centre de Thann, ses monuments et les illuminations de Noël au rythme du pas des chevaux. Une balade familiale et conviviale grâce à laquelle l’histoire de la ville n’aura plus de secrets pour vous ! .

7 rue de la 1ère Armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Discover the historic centre of Thann and its illuminations to the rhythm of the horses. A family and friendly ride through the history of the city will no longer hold any secrets for you!

German :

Entdecken Sie das historische Zentrum von Thann und seine Beleuchtungen im Rhythmus der Pferde. Ein geselliger Familienausflug, dank dem die Geschichte der Stadt kein Geheimnis mehr für Sie sein wird!

Italiano :

Scoprite il centro storico di Thann e le sue illuminazioni al ritmo dei cavalli. Una corsa adatta alle famiglie che renderà la storia della città un mistero per voi!

Espanol :

Descubra el centro histórico de Thann y sus iluminaciones al ritmo de los caballos. Un paseo para toda la familia que hará que la historia de la ciudad sea un misterio para usted

L’événement Balades en calèche de Noël Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay